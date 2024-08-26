Спортсмены из Московской области заняли первое общекомандное место на чемпионате ЦФО по боксу

Подмосковные спортсмены получили 22 медали и завоевали первые общекомандные места на чемпионате Центрального Федерального округа по боксу среди мужчин и женщин в возрасте 19-40 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.