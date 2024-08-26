Спортсмены из Московской области заняли первое общекомандное место на чемпионате ЦФО по боксу
Фото: [СШОР по боксу]
Подмосковные спортсмены получили 22 медали и завоевали первые общекомандные места на чемпионате Центрального Федерального округа по боксу среди мужчин и женщин в возрасте 19-40 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, «золото» среди мужчин в своих весовых категориях получили Глеб Мурашов, Даниил Хоружий, Тигран Мнацаканян, Леон Курчиев, Андрей Егоров и Михаил Усов. Среди женщин — Дарья Калачева, Полина Спирина, Светлана Макарова, Дарья Панова и Евгения Турчина. Отметим, что чемпионат прошел во Владимире в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.