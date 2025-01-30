Никиту Джигурду внесли в список угроз национальной безопасности Украины

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло российского деятеля Никиту Джигурду в список лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» страны. Эту информацию опубликовали в приказе на официальном сайте украинского минкульта.

В документе указано, что на основании пунктов 1, 3 и 7 части 2 статьи 126 закона Украины «О медиа» принято решение расширить список лиц, угрожающих национальной безопасности, добавив туда Никиту Борисовича Джигурду, уроженца Российской Федерации, родившегося 27 марта 1961 года, известного актера театра и кино.

Его деятельность расценивается как вредная для национальных интересов, безопасности, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Причиной такого решения стало то, что Джигурда проводил концерты в 2023 и 2024 годах и отправлял гуманитарные грузы российским военным в новые регионы России.

Ранее известный экстрасенс Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о своей особой связи с Джигурдой.