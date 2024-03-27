«Ангелы решили нас соединить»: известный экстрасенс рассказала о своей особой связи с Джигурдой

Сегодня день рождения у Никиты Джигурды. Поздравить яркого артиста планирует известный экстрасенс Инна Мишина, для которой эта дата также много значит. Какие совпадения в судьбе своей и Джигурды видит Мишина, и что она подарит своему звездному другу, медиум рассказала нашему корреспонденту.

Чуткий семьянин

Инна познакомилась с Никитой Джигурдой в 2018 году на мероприятии. Две творческие личности быстро нашли общий язык, и с тех пор Мишина стала другом семьи. Инна даже стала агентом жены артиста, олимпийской чемпионки Марины Анисиной.

«Мы дружим очень крепко. Никита Борисович — замечательный отец и прекрасный супруг, который делает все для своей семьи. Я ни разу за все эти годы не видела, чтобы он в чем-то отказал окружающим. Джигурда всегда старался находить подход к человеку и урегулировать разные моменты. Некоторые не любят его образ бунтовщика, но раскрою тайну — это всего лишь маска», — заметила Инна в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мишина описывает грозного с виду артиста как внимательного, ранимого и творческого. Он сочиняет стихи и песни, которые показывает друзьям, а еще поднимает боевой дух бойцов СВО и оказывает помощь фронту, добавила наша собеседница.

«Никите я обычно дарю какие-нибудь сувенирчики, которые заговариваю на удачу, семейное благополучие, здоровье и защиту от напастей. В этом году не стану отступать от традиции и вручу имениннику красивую статуэтку по знаку зодиака», — призналась Мишина.

Все неслучайно

Но 27 марта Инна отмечает еще один праздник. Это день рождения ее папы.

«Они с Никитой Борисовичем поздравляют друг друга уже несколько лет. Папа живет в Белгородской области, в Шебекино, где сейчас идут обстрелы. Там сейчас тяжело», — заметила Инна.

Такое совпадение в датах медиум считает неслучайным.

«Наверное, не все так просто происходит в нашей жизни. Так соединились родственные души. Недавно мы об этом говорили с Мариной и обе сошлись во мнении, что когда-то звезды так сошлись, и ангелы-хранители решили нас соединить. Возможно, неспроста мы так тепло общаемся с Маришкой и ее мужем», — предположила Инна.

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