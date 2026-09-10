«Никогда не рыдала при них»: Анджелина Джоли заявила, что не проявляла эмоции перед детьми

51-летняя Анджелина Джоли, одна из самых известных актрис Голливуда, призналась, что ей приятно быть рядом с детьми. Она гордится тем, что они выросли самостоятельными личностями, пишет издание L'Officie. Джоли отметила, что не навязывает им свое мнение и дает свободу выбирать свой путь.

Актриса воспитывает шестерых детей. Трое из них — усыновленные: Мэддокс, Пакс и Захара, еще трое — биологические: Шайло, Вивьен и Нокс.

«Конечно, мне приятно быть рядом с детьми, я просто мама, которая хочет быть рядом со своей семьей. Мои дети довольно хорошо меня знают и видят меня со всех сторон», — отметила звезда.

Джоли призналась, что сентиментальна и нередко пускает слезу, когда близкие дарят ей открытки и подарки на день рождения. Впервые Мэддокс и Пакс увидели слезы матери на съемках фильма «Мария» в 2024 году. Однако актриса говорит, что никогда по-настоящему не рыдала в присутствии детей и скрывала бы от них сильную эмоциональную боль.

Кроме того, Анджелина рассказала, что дети активно участвуют в ее проектах. Мэддокс и Пакс, например, работали ассистентами режиссера и фотографами на съемках нескольких картин с участием матери, а Вивьен была личным помощником при продюсировании бродвейской постановки «Аутсайдеры».

Стоит отметить, что бывший муж Джоли — 62-летний Брэд Питт, утратил связь с детьми после расставания с ней в 2016 году. Двое приемных детей, Мэддокс и Захара, даже отказались от фамилии Питта и сменили документы. Кровные дочери Шайло и Вивьен также отказались от фамилии отца. Пакс и Нокс по документам все еще носят фамилию Питта, но в повседневной жизни не пользуются ею.

Ранее профессор философии Пег О’Коннор высказался о решении Брэда Питта снова пить алкоголь после семи лет трезвости.