Порядка 400 тыс. луковиц тюльпанов высадят в округах Московской области перед зимним периодом

Порядка 400 тыс. луковиц тюльпанов высадят в округах Подмосковья перед зимним периодом. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Цветы будут высажены на клумбах в Пушкино, Красногорске, Домодедово, Ленинском, Истре, Павловском Посаде, Наро-Фоминске, Воскресенске, Чехове и Зарайске.

Осенняя кампания по озеленению проводится в регионе ежегодно. В ее рамках округа готовят посадочный материал, чтобы предстоящей весной на улицах расцвели цветы. Пока нет снега, луковицы успевают укорениться и накопить силы для будущего цветения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы регионального Центра содержания территорий, который был создан для оперативного решения вопросов, связанных с поддержанием порядка во дворах.