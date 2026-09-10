Дорожные знаки отремонтировали на региональных дорогах 9 округов Подмосковья за неделю
Ремонт дорожных знаков провели в 9 округах Подмосковья за неделю
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Ремонт дорожных знаков провели на региональных дорогах в 9 округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в Раменском, Кашире, Истре, Коломне, Подольске, Ступине, Красногорске, Орехово-Зуеве.
К примеру, Раменском ремонт провели на на улице Михалевича окружного центра, в Красногорске — на Волоколамском шоссе у остановки «Медучилище», в Орехово-Зуеве — на дороге деревни Губино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.