Женщина сбросила 54 кг без операций и диет: что помогло ей похудеть

Жительница США сбросила 54 кг за год без операций, инъекций и подсчета калорий — и раскрыла, что помогло ей изменить не только тело, но и всю жизнь. Об этом сообщает Need To Know.

30-летняя Дженни Ли боролась с лишним весом с подросткового возраста. Ее травили и унижали, а она не могла отказаться от фастфуда, сладостей и жареных блюд. Она призналась, что жила, чтобы есть. Постепенно американка заметила, что из-за веса ей становится все хуже. Физический дискомфорт был сильным, но моральные страдания оказались тяжелее. Она постоянно думала о том, как выглядит, будет ли самой крупной в комнате, смотрит ли кто-то на нее с осуждением.

Перелом наступил в 22 года. Ли поняла, что должна сама заботиться о своем теле. Начала с 20–30 минут на беговой дорожке и эллипсе, потом пошла в зал. Сейчас она проходит не менее 10 тысяч шагов в день и занимается пилатесом. Из рациона исключила рафинированный сахар, зерновые, молочные продукты, сою и глютен. Готовит белковые блюда и держит в холодильнике полезные перекусы. От подсчета калорий отказалась — вместо этого смотрит на состав продуктов. Ее приоритет — быть сильной и здоровой, а не как можно более худой.

Результат превзошел ожидания. Теперь ей проще заводить знакомства, она чувствует себя увереннее. Она не входит в комнату с мыслями о том, как на ней сидит одежда или сколько места она занимает. Она может просто быть здесь и сейчас.

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