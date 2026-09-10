В Кашире арестовали местного жителя, который в ходе пьяной ссоры утопил свою знакомую в ванне

В Кашире заключили под стражу местного жителя, который в ходе пьяной ссоры утопил женщину в ванне. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в ночь с 7 на 8 сентября в квартире одного из домов на Садовой улице. Местный житель в возрасте 32 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утопил в ванне свою знакомую.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина признал свою вину и рассказал о всех обстоятельствах содеянного. Ход расследования дела находится на контроле Каширской городской прокуратуры.