Находчивый олень-ныряльщик удивил жителей Подмосковья

Владелица мини-фермы в деревне Мошницы под Солнечногорском опубликовала видео с пятнистым оленем по кличке Марсель. На кадрах животное заходит в небольшой пруд почти по брюхо и аппетитно ест камыш. REGIONS узнал, не вредит ли такое питание парнокопытному.

Хозяйка фермы Лариса рассказала, что пятнистые олени спокойно находятся в воде в поисках корма. Биолог Анастасия Зотина объяснила, что осенью камыш и другая водная растительность могут качественно дополнять рацион оленей.

«Пятнистые олени достаточно пластичны в выборе корма. Если животное заходит в воду за камышом, это означает, что оно нашло доступную и подходящую растительную пищу», — отметила Зотина.

Как пояснила владелица фермы, осенью олени нуждаются в клетчатке, микроэлементах и витаминах. По этой причине они активны в поисках, а прибрежная растительность может стать полезным дополнением к основному рациону.

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