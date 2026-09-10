Минфин Украины: финансы истощены до предела, соцвыплаты под угрозой

Финансовые возможности Украины истощены до предела — об этом в Верховной раде заявил глава Минфина Сергей Марченко, предупредив о возможных задержках социальных выплат. Об этом сообщает ТАСС.

Министр финансов Украины Сергей Марченко выступил в парламенте с тревожным заявлением. По его словам, страна дошла до крайней черты, и теперь не исключены задержки по социальным выплатам. Депутат Ольга Василевская-Смаглюк процитировала министра, сообщив, что он просил поддержать законопроекты, от которых зависит финансирование от Евросоюза и Международного валютного фонда.

Марченко уточнил, что его решением государственные расходы сокращаются, а менее актуальные статьи отсрочены на конец года. Кабмину предложен регламент очередности финансирования секторов экономики в условиях дефицита: в первую очередь деньги пойдут на оборону и безопасность, а затем на остальные сферы.

Министр подчеркнул, что страна дошла до предела, и выразил недоумение, почему в такой сложный период парламент не может проголосовать за необходимые законопроекты.

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