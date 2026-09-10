Данко считает сравнение Долиной с Марией Магдалиной неуместным

57-летний певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) прокомментировал заявление народной артистки РФ Ларисы Долиной. Накануне певица сравнила себя с Марией Магдалиной из-за скандала с квартирой и мошенниками.

В интервью Teleprogramma.org Данко заявил, что превращать частную драму в библейский сюжет неуместно. Он объяснил, что образ Марии Магдалины сложнее, чем просто образ женщины, которую «закидали камнями».

«Мне кажется, в этой истории опаснее всего не сам скандал, а желание превратить частную человеческую драму в библейский сюжет», — отметил артист.

Певец напомнил, что в Евангелии нет утверждения о том, что Мария была проституткой. Она, отметил он, является ученицей Христа, свидетельницей распятия и одной из первых, кто увидел Его после Воскресения.

«Совсем другое — помещать себя внутрь одного из главных сюжетов христианской культуры», — подчеркнул певец.

При этом Данко отметил, что не стал бы злорадствовать по поводу пережитого Долиной, так как она столкнулась с тяжелой историей. По его словам, публичность жестока: общество обсуждает не только победы, но и ошибки тех, кто долгие годы находится на сцене.

Данко считает, что лучший ответ в такой ситуации — признать ошибку, а не искать для себя роль святой или мученицы. Певец заключил, что иногда человеческая интонация убедительнее библейской метафоры, и посоветовал оставить «камни в Евангелии».

Ранее сообщалось, что Лариса Долина переехала в квартиру пианиста, подозреваемого в афере на ₽5 млрд.