Священник из Подмосковья назвал татуировки, с которыми не стоит идти в храм

Священник из Сергиева Посада Александр Пивняк прокомментировал для REGIONS один из самых волнующих вопросов для новообращенных христиан — отношение церкви к татуировкам. По словам священнослужителя, нательные рисунки, сделанные в прошлом, не закрывают человеку двери в храм и не препятствуют участию в церковных таинствах. Однако тем, кто пришел к вере, стоит иначе посмотреть на свое тело и духовные приоритеты.

Прямого догматического запрета на нательные рисунки в Новом Завете нет, а ветхозаветный запрет был связан с языческими ритуалами и жертвоприношениями. Тем не менее православная церковь не одобряет татуировки, ведь человеческое тело — это храм Святого Духа. Совершать с собственным телом невосполнимые трансформации — значит, по сути, переделывать замысел Творца. Отдельные люди верят, что рисунки придадут им эстетики и привлекательности, однако это лишь демонстрирует стремление усовершенствовать Божественное создание, подчеркнул Пивняк.

Единого требования обязательно избавляться от татуировок нет — все зависит от их содержания и возможностей человека. Бог принимает каждого без предварительных условий, ничто не препятствует человеку приходить в храм, молиться, исповедоваться и причащаться, поскольку самое важное — это внутреннее перерождение, отметил отец Александр.

Исключение составляют рисунки с демонической, оккультной или кощунственной символикой — от них священники настоятельно рекомендуют избавиться. В остальных случаях, если процедура сведения слишком дорогая, болезненная или рискованная, настаивать на ней никто не будет. Главное — не делать новых рисунков и покаяться на исповеди в необдуманных шагах прошлого.

Священнослужитель отдельно обратился к постоянным прихожанам с призывом не проявлять гордыню и не осуждать людей с нательными рисунками, приходящих на службу. Следует избегать осуждения и молвы: дом Господа открыт для каждого вне зависимости от прошлого. Главная задача верующего — смотреть за собой и быть сосредоточенным на собственном спасении, заключил священник.