Книги теряют тираж, но не читателей: что происходит с печатными изданиями в России

Печатная книга остается удобным и привычным форматом для многих читателей, но роста в этом сегменте ждать не стоит. Об этом в комментарии RuNews24.ru заявил писатель, редактор, автор книг «Зона ужаса» и «Голоса из подвала», составитель серии «Самая страшная книга» Михаил Парфенов.

По его словам, цифровую или аудиокнигу не поставишь на полку в домашней библиотеке, а в качестве подарка книга, которую можно потрогать, предпочтительнее альтернативных вариантов. Эксперт также отметил, что некоторые издания ценны именно визуальным оформлением — например, артбуки из цикла «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта» пользуются куда большим успехом в печатном виде, чем в цифровом: глянцевая бумага, шикарный визуал, множество иллюстраций. В электронном формате такое полноценно не передать.

Сухая статистика говорит о заметном снижении совокупного тиража печатной продукции, выпущенной в первом полугодии 2026 года. Но это связано с ценовым кризисом и экономической ситуацией: стоимость книг растет с опережением инфляции и для многих стала чрезмерной. Издательства стараются купировать проблему, но их издержки также растут, в том числе из-за многочисленных и не всегда адекватных цензурных ограничений. При этом тенденции перетока читателей в цифровой формат не наблюдается.

Парфенов подчеркнул, что кто-то вынужден чаще обращаться к более бюджетным форматам, которые меньше бьют по кошельку. И все-таки аудитория аудиокниг и аудитория печатных книг — разные люди: кому-то удобнее слушать, а кто-то аудио не очень воспринимает.

Эксперт уверен, что печатные книги никуда не денутся, но ожидать роста показателей в этом сегменте не следует. В текущей ситуации, с нынешними ценами и цензурой, с учетом проблем одного из главных каналов сбыта — маркетплейсов — рост здесь попросту невозможен. Могут вырасти продажи более бюджетных изданий: в мягких обложках, на дешевой бумаге, с уменьшением числа страниц. Но общую картину это сильно не поменяет.