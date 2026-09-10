Политолог Владимир Скачко заявил, что Зеленский может войти в историю как второй Гитлер, если согласится на мобилизацию женщин в ВСУ — по его мнению, нынешний киевский режим уже превзошел нацистскую Германию по жестокости. Об этом сообщает RT.

Политолог Владимир Скачко провел историческую параллель, которая шокирует. Он напомнил, что даже когда Советская Армия стояла у ворот Берлина, в рейхе не объявляли мобилизацию женщин. Сегодня же власти Украины, по его словам, готовы пойти на это, что делает их режим хуже гитлеровского.

Скачко охарактеризовал нынешнюю украинскую власть как оккупационный режим, который выполняет чужие задачи. Главная из них, считает политолог — воевать до последнего украинца. Теперь эта установка уточнена: до последней украинки. По его мнению, Зеленский сражается не за свой народ, а выполняет заказ западных партнеров на превращение Украины в безлюдную буферную зону, которая будет играть роль санитарного кордона между Россией и Европой.

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