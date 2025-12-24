Даже для самых ярких звезд российского шоу-бизнеса Новый год остается семейным праздником, где главное — не пафос, а традиции и близкий круг. Как и миллионы их соотечественников, знаменитости готовят любимые с детства блюда, создавая ту самую, неповторимую атмосферу. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в этом плане — человек традиций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Его праздничный стол — это классика советского застолья: селедка под шубой, разнообразные салаты, которые когда-то готовили мамы и бабушки. Но, помимо этого, артист признается в любви к простой, повседневной еде — борщу или пельменям, которые тоже могут стать частью семейного ужина. Для него важен не столько статус блюда, сколько чувство дома, которое оно создает.

Однако праздничное настроение в последние годы стало более сдержанным. Расторгуев отмечает, что его семья встречает Новый год скромнее, и причина этого, как он сам говорит, очевидна — продолжающаяся СВО. Это внутреннее состояние накладывает отпечаток и на сам праздник: веселье за столом соседствует с грустными песнями и размышлениями о происходящем.

