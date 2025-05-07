«Никто не даст ему больше»: «Миннесота» во что бы то ни стало хочет сохранить Капризова

Клуб хочет подписать новое соглашение уже этим летом, за год до истечения предыдущего контракта, по которому россиянин зарабатывает $9 млн в год, являясь самым высокооплачиваемым игроком команды.

Генменеджер Билл Герин отметил, что Капризов очень важен для команды. Президент «Миннесоты» Крейг Лейпольд дал понять, что клуб за деньгами не постоит.

«Никто не даст ему больше, чем мы. Осталось лишь доказать, что мы реально хотим побеждать», — уверенно заявил Лейпольд.

Это значит, что Капризов может рассчитывать на оклад на уровне самых дорогих игроков лиги. В следующем сезоне больше всех будет зарабатывать форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль — $14 млн.

В нынешнем сезоне «Миннесота» выбыла в первом круге плей-офф, уступив в серии из шести матчей «Вегас Голден Найтс».

За пять сезонов в «Миннесоте» Капризов провел 319 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 386 (185+201) очков.

Ранее российский нападающий дал понять, что готов к новому контракту с «Миннесотой», заявив: «Мне все здесь нравится».