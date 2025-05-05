«Мне все здесь нравится»: Капризов высказался о возможном продлении контракта с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов на пресс-конференции заявил, что не против продлить контракт с клубом НХЛ.

Он отметил, что его агент ведет переговоры с генменеджером «Миннесоты» Биллом Герином, самого же хоккеиста в клубе все устраивает.

28-летний россиянин является лидером и самым высокооплачиваемым игроком «Миннесоты» — $9 млн в год. У Капризова остается еще год по контракту с «Уайлдом», после чего он может стать неограниченно свободным агентом. В таких случаях клубы НХЛ предпочитают вести переговоры с игроками звездного статуса заранее.

«Миннесота» уступила в первом раунде плей-офф «Вегас Голден Найтс». Капризов пропустил половину регулярного чемпионата из-за травмы. В 46 матчах он набрал 56 (25+31) очков, а в шести играх плей-офф добавил еще 9 (5+4) баллов.

Россиянин провел за «Миннесоту» уже пять сезонов.

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