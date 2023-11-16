«Никуда не переехал и не собирался»: Шнуров опроверг информацию о тайном бегстве в Германию
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил ТАСС, что у него нет намерений перебраться за границу, несмотря на слухи.
«Я никуда не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», – сказал музыкант.
Ранее появилась информация о том, что Шнуров тайно перебирается в Германию. Об этом говорили в окружении музыканта. СМИ сообщали, что Шнуров с супругой приобрели недвижимость в Европе и постепенно перевозят туда вещи и даже домашних животных.