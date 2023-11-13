Нижегородская область одержала победу среди регионов РФ в развитии корпоративного спорта

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никтина, регион одержал победу в номинации «Лучшая региональная программа года по популяризации и развитию спорта и здорового образа жизни» II Национальной премии в области развития корпоративного спорта. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что в текущем году в областной столице состоялись забеги «Беги, герой!», «ЗаБег.РФ» и «Кросс нации», где приняли участие свыше 200 корпоративных команд, то есть около 8,5 тыс. человек.

Подчеркивается, что в течение пяти лет число корпоративных участников в подобных соревнованиях выросло в шесть раз.