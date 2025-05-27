«Торпедо» рассматривает четырех тренеров на замену Игорю Ларионову

Генеральный менеджер нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга в разговоре с ТАСС сообщил , что клуб рассматривает четырех специалистов на пост главного тренера, который стал вакантным после увольнения Игоря Ларионова.

Забуга отметил, что в приоритете российский тренер, но в списке есть и иностранные специалисты, причем один из них уже работает в России.

Забуга назвал имя одного из кандидатов. Им является главный тренер фарма «Торпедо-Горький» Алексей Исаков. Его команда в настоящее время сражается с воскресенским «Химиком» в финале плей-офф ВХЛ и ведет в серии 3:2. По словам генменеджера, Исаков уже доказал свою состоятельность.

«Торпедо» уволило Игоря Ларионова, проработавшего в Нижнем Новгороде, три сезона, в начале апреля после поражения в первом круге плей-офф от ярославского «Локомотива», будущего обладателя Кубка Гагарина.