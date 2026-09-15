«Телепорт в прошлую эпоху»: желтая пивная бочка взбудоражила Балашиху — литр за 24 копейки и только монетами СССР

Цена в 24 копейки за литр — именно столько просили за разливное пиво из желтой бочки, установленной в Балашихе. Необычный объект появился рядом со старым зданием хлопкопрядильной фабрики. Фотографии цистерны быстро распространились по городским пабликам, и подписчики канала «Подслушано Балашиха» начали гадать, продают ли там напиток и стоит ли искать дома бидон, сообщил REGIONS.

Событие совпало с празднованием Дня города. Бочка удачно смотрелась на фоне краснокирпичных фабричных стен и других достопримечательностей. Первая версия горожан — перед ними часть экспозиции подмосковного арт-кластера. Однако корреспондент REGIONS выяснил, что объект принадлежит местному пабу, отмечавшему десятилетие.

Пиво в цистерне оказалось настоящим, а сама акция превратилась в путешествие в прошлое. Заплатить за литр можно было только монетами советской чеканки. Даже введенное ограничение не остановило горожан: они принялись перебирать старые копилки и бабушкины шкатулки, чтобы найти мелочь времен СССР, попробовать напиток из бочки и сделать памятные снимки.

Тем временем желтая цистерна успела стать местной достопримечательностью. Возле нее фотографируются, ее обсуждают в соцсетях, а сам паб получил дополнительную известность. Организаторы не скрывают: идея с советской ценой и монетами старого образца оказалась удачным ходом. Горожане, в свою очередь, получили повод вспомнить прошлое и провести время с интересом.

«В честь юбилея заведения мы решили отправить наших гостей прямо в советское прошлое. Наш портал времени открывается всего на один час в день, поэтому советуем поторопиться», — рассказали сотрудники бара.

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