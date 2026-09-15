Эмоции сильнее усталости: как Роман Песочин преодолел путь от Раменского до Рязани

Дистанцию от Раменского до Рязани 17-летний Роман Песочин преодолел бегом, затратив на это 18 часов. Юный житель Подмосковья устроил себе испытание на выносливость, растянувшееся на многочасовой забег, сообщил REGIONS.

«От Раменского до Рязани 165 км. Дистанция немаленькая, бежал по навигатору», — поделился подробностями забега Роман.

Маршрут до соседнего региона дался непросто. По словам самого спортсмена, у пути есть свои особенности, да и масштаб задачи оказался внушительным. Завершил свой забег Роман у стелы «Рязань» на Московском шоссе — там он и сделал снимок на память. Чувство преодоления, как признается бегун, перевесило физическую усталость.

«Когда я добежал до конечной точки, я испытал нереальное чувство, это такая эйфория. Ты поставил перед собой сложную цель, и ты ее достиг», — рассказал Роман о своих ощущениях на финише после марафонов.

Подобная выносливость — плод многих лет тренировок. Спорт присутствует в жизни горожанина с раннего детства, а дорога к легкой атлетике оказалась извилистой.

«Начал заниматься лет с 5-6, было множество секций, единоборства, занимался несколько лет вольной борьбой, есть достижения. Но потом пришел в легкую атлетику и понял, что это мое», — объясняет юный легкоатлет.

Рязанский забег — не первый сверхмарафон в его биографии. В июне 2025 года он уже показывал серьезную подготовку, добежав от станции Фабричная до Красной площади. Тогда путь до центра Москвы занял у него 7,5 часа.

Ранее сообщалось, что более 28 тыс. человек приняли участие в «Парковом кроссе» в Подмосковье.