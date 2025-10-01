Нойер повторил вратарский рекорд по победам в Лиге чемпионов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер повторил рекорд испанца Икера Касильяса, одержав 101-ю победу в Лиге чемпионов. Ни один вратарь не побеждал чаще в главном еврокубковом турнире.

39-летний голкипер принял участие в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против «Пафоса» (5:1).

В общем зачете, без учета позиций, Нойер и Касильяс делят третье место. Больше лигочемпионских побед только у Криштиану Роналду (115) и Томаса Мюллера (110).

Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, когда перешел в мюнхенский клуб из «Шальке». Голкипер сыграл в 569 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в 268 из них он оставил ворота сухими.

