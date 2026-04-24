Ноль поражений в турнире: команда из Павловского Посада покорила Школьную лигу

Юношеская баскетбольная команда Первого Лицея Павловского Посада добилась результата, который в школьном спорте называют историческим. Ребята вышли в суперфинал Школьной лиги. Путь оказался безупречным: павловопосадцы прошли всю верхнюю сетку турнира, не проиграв ни одного матча. Организаторы и зрители отметили не только отличный результат, но и характер команды, а также настоящую командную работу.

Такая уверенная игра автоматически вывела лицеистов в «Финал четырех» — стадию, где встречаются четыре сильнейших коллектива региона. Но на этом ребята не остановились. В финале они снова оказались на высоте, победили соперника и завоевали путевку в суперфинал. Теперь их ждет главное испытание. 29 апреля команда выйдет на площадку легендарной LIVE Арены, где обычно играют профессионалы. Именно там школьники из Павловского Посада поборются за главный трофей турнира.

За этим успехом стоят конкретные люди. Особую благодарность выражают тренеру спортивной школы Ивану Чернышеву и учителю физкультуры Первого Лицея Александре Карановой. Их труд, терпение и вера в каждого игрока, по мнению наблюдателей, позволяют округу воспитывать настоящих чемпионов.

Отдельные слова благодарности адресованы директору Первого Лицея Павлу Грязнову — за поддержку команды, создание условий для тренировок и развития ребят, а также за внимание к спортивным достижениям учеников.

Павлово-Посадский округ теперь ждет 29 апреля, чтобы болеть за своих на одной из главных площадок страны.