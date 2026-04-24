Что такое Эль-Ниньо и почему оно приближается: ученые предупредили о скором рекордном скачке температур

Мир может столкнуться с мощным климатическим явлением Эль-Ниньо уже в ближайшие месяцы, что способно резко повысить глобальные температуры, пишет Daily Mail со ссылкой на прогнозы Всемирной метеорологической организации (ВМО) и национальных метеослужб.

Что же такое Эль-Ниньо? Речь идет о фазе природного цикла, при которой поверхность Тихого океана аномально теплеет. По данным экспертов, сейчас температура воды в тропической части океана растет быстрее, чем когда-либо в этом веке. Это усиливает вероятность формирования одного из самых сильных эпизодов данного феномена за последние десятилетия.

«Климатические модели указывают на вероятное усиление явления в ближайшие месяцы и заставляют обеспокоиться», — отметил представитель ВМО Вильфран Муфума Окия.

По оценкам синоптиков, подобные события способны временно «подтолкнуть» глобальное потепление, добавив дополнительный жар к уже растущему фону из-за выбросов парниковых газов. В результате ближайшие годы могут стать рекордными по температуре.

Эль-Ниньо также влияет на погодные условия: в одних регионах возрастает риск наводнений, в других — засух и лесных пожаров.

Хотя само явление не вызвано изменением климата, его последствия в условиях уже нагретой планеты могут оказаться особенно заметными.