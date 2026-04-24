Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на Всероссийский субботник. Мероприятие состоится 25 апреля более чем на 630 площадках .

Для участия нужно подать заявку в приложении «Яндекс Смена» и выбрать подходящую локацию. Также можно зарегистрироваться на портале «Добро.рф». Кроме того, можно просто прийти на любую площадку и присоединиться к уборке. В регионе организовали более 550 пунктов выдачи инвентаря.

«Приходите на субботник всей семьей, вместе с друзьями и коллегами, только одевайтесь потеплее. Вместе сделаем наши дворы, парки и улицы чище и уютнее», - призвал губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей принять участие во всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства.