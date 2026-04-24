Бойня прямо на улицах будущей хозяйки ЧМ: зоозащитники обвиняют власти Марокко в массовых убийствах собак

В марокканском городе Надор разгорелся скандал вокруг предполагаемого массового уничтожения бездомных собак на фоне подготовки к чемпионату мира по футболу 2030 года, пишет Daily Mail со ссылкой на данные организации по защите животных International Animal Welfare Protection Coalition.

Зоозащитники утверждают, что в жилых районах проводятся рейды с применением огнестрельного оружия. По словам очевидцев, стрельба велась прямо на улицах ранним утром. «Они называют это контролем численности! В них ноль гуманности. Это не контроль численности, а откровенная бойня», — заявил глава коалиции Лес Уорд.

В организации считают, что подобные действия противоречат обещаниям Марокко внедрять гуманные методы — в частности, программу отлова, стерилизации, вакцинации и нахождения приюта для животных. Кампания уже привлекла внимание международных активистов и публичных фигур, усилив давление на Международную федерацию футбола ФИФА.

В то же время власти Марокко отвергают обвинения. Представители посольства заявляют, что страна не проводит массовый отстрел и продолжает инвестировать в ветеринарные службы и контроль популяции животных гуманными способами.

ФИФА, в свою очередь, заявила, что взаимодействует с партнерами и следит за выполнением обязательств принимающей стороны.

Зоозащитники требуют независимого расследования, подчеркивая, что подготовка к международному турниру не должна сопровождаться жестоким обращением с животными.