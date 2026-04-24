«Естественно, много нельзя»: Александр Мясников рассказал, кому и сколько можно есть сала

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил, что людям с повышенным холестерином не обязательно полностью отказываться от сала. По его словам, небольшой кусочек продукта даже полезен, так как содержит вещества, повышающие «хороший» холестерин. Об этом пишет Lenta.ru.

В рубрике «Вопросы от доктора» Мясников спросил одну из зрительниц в студии, можно ли есть сало при высоком уровне холестерина. Женщина ответила отрицательно, но ведущий с ней не согласился. Он пояснил, что в небольших количествах продукт вполне допустим. Более того, в сале содержатся биологически активные компоненты, которые способствуют росту «хорошего» холестерина.

Однако доктор подчеркнул, что злоупотреблять не стоит. Безопасной порцией он назвал 30–50 граммов продукта.

Ранее сообщалось о том, что Мясников обвинил нутрициологов в нанесении вреда людям.