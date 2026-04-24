Воробьи, грачи и ласточки загадочно исчезают в российском регионе

В Пермском крае устойчиво сокращается численность домовых воробьев и грачей, а городская ласточка стала крайне редкой гостьей. Кроме того, в Перми заметно уменьшилось количество насекомых-опылителей, а среди растений в зоне риска оказались практически все первоцветы и орхидные. Об этом пишет properm.ru со ссылкой на информацию ИА «ТЕКСТ» и Николая Четанова — одного из редакторов Красной книги Пермского края, доцента кафедры биологии и географии ПГГПУ.

По словам ученого, главная причина сокращения растений — это никак не лимитированный сбор. Люди собирают цветы без ограничений, и популяции просто не успевают восстанавливаться. Опылители, в свою очередь, исчезают из-за массового кошения газонов. Когда траву скашивают повсеместно и слишком часто, насекомым просто негде кормиться и размножаться.

С птицами ситуация тоже непростая, но причины у каждого вида свои. У воробьев проблема в архитектуре. В современных новостройках практически нет тех ниш и укрытий, которые они привыкли занимать раньше — щелей под крышами, пустот в стенах, старых карнизов. Грачи страдают от другого: из-за сокращения распахиваемых земель им становится все сложнее добывать корм.

Если численность этих видов продолжит падать, их могут включить в Приложение Красной книги Пермского края. Туда заносят виды, которые требуют особого внимания, хотя формально еще не находятся на грани исчезновения. Некоторые опылители, например шмель плодовый, уже попали в этот список.

Николай Четанов предупреждает, что затягивать с учетом и охраной нельзя.

«Чем ниже численность вида, тем выше его шансы на исчезновение. Проводимые мероприятия по учету крайне необходимы, чтобы владеть актуальной информацией, чтобы не вышло, как со странствующим голубем в США», — отметил Николай Четанов.

Речь идет о знаменитом виде, который был полностью истреблен людьми за несколько десятилетий — последняя особь умерла в зоопарке в 1914 году, когда никто уже не мог ничего изменить. Пермские ученые надеются, что местную историю удастся закончить не так трагично.

