Мужчина укусил попутчика и пнул стюарда: агрессивный пассажир устроил дебош в самолете

В Австралии во время перелета из Канберры в Перт 45-летний пассажир устроил настоящий дебош. Он пинал кресло, за которым сидела женщина, ругался, а когда его попытались успокоить — пнул менеджера по работе с бортпроводниками и укусил вмешавшегося попутчика. Об этом пишет «PerthNow».

Инцидент произошел 16 апреля. Как сообщает иностранное СМИ, житель Квинбеяна регулярно пинал и толкал кресло перед собой, несмотря на просьбы сидевшей там женщины прекратить. После жалобы бортпроводники заручились разрешением командира воздушного судна на задержание буяна. Однако мужчина проигнорировал приказы персонала и нанес удар менеджеру авиакомпании.

Другой пассажир попытался вмешаться, но дебошир укусил его за руку. Вскоре туриста удалось усмирить. После приземления в Перте офицеры Австралийской федеральной полиции вывели его из салона в наручниках. Задержанному предъявили обвинения в нарушении безопасности на борту и избиении сотрудника авиакомпании.

