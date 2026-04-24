Таблетка вместо тюбика: как подмосковный завод удивил военных и олимпийского чемпиона

В подмосковном Красноармейске на местном предприятии запустили производство зубной пасты в таблетках. Идея принадлежит военнослужащим, которым требовалась компактная и удобная гигиена в полевых условиях. Об этом пишет REGIONS.

Гендиректор завода Дмитрий Кульков рассказал, что на разработку состава ушло несколько месяцев. По его словам, одна таблетка обеспечивает полноценную чистку зубов без вреда для эмали. Упаковка весом всего 7 граммов вмещает несколько таблеток общим весом 30 граммов. Продукт не намокает, не занимает места и легко помещается в карман или рюкзак.

Новинку лично опробовал депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков. Он сравнил вкус таблетки с витаминкой, а затем помог упаковать партию продукции. В ходе визита выяснилось, что предприятие также разработало специальное средство для очистки памятников и скульптур. Оно уже прошло испытания, и заводчане готовы использовать его для благоустройства городских монументов. Легков поблагодарил коллектив за преданность делу и рассказал о проекте «Успех V».

