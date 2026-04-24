Гинцбург назвал следующие цели для онковакцины: немелкоклеточный рак легкого и опухоль поджелудочной

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о расширении применения разработанной учреждением онковакцины. После успешной работы с меланомами специалисты намерены использовать препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого, а затем и рака поджелудочной железы. Об этом пишет РИА Новости.

Как пояснил Гинцбург, меланомы и рак легкого содержат наибольшее количество мутаций, что делает их первыми в очереди на терапию новой вакциной. Следующим и более сложным этапом станет рак поджелудочной железы. По словам ученого, этот вид опухоли содержит меньше мутаций, но сегодня, кроме вакцинного подхода, практически не имеет альтернативного лечения. Поэтому, как отметил директор центра, онкологи во всем мире, находясь «в отчаянии», делают большую ставку именно на эту разработку.

Ранее сообщалось о том, что правительство расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.