Скандал с «Вредными советами» набрал обороты: почему Остера хотят запретить в России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги знаменитого детского писателя Григория Остера. Вопрос в том, не слишком ли вредны его «Вредные советы» для юного населения. Поводом для проверки послужил доклад депутата Марии Бутиной, которая увидела в творчестве автора угрозу детским нравственным устоям. Действительно ли Остер толкает детей на жестокость или у скандала есть другие причины, выяснило интернет-издание «Ямал-Медиа» .

На заседании Координационного совета по вопросам помощи детям Бутина представила доклад «Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних». Она заявила, что книги Остера под видом юмора разрушают нравственные основы. В доказательство депутат привела строчки: «Бейте палками лягушек... Отрывайте крылья мухам...», а также задачку из пособия по математике про детей, которые учились плавать, причем двое из них «уже утонули». Бутина предложила убрать книги Остера из свободного доступа. Бастрыкин инициативу поддержал. Теперь сотрудники СК должны изучить «Школу ужасов» и «Книгу о вкусной и здоровой пище людоеда».

При этом издательство АСТ, выпускающее книги Остера, заявило, что никаких запросов от СК пока не получало.

Действительно ли стихи вредят детской психике? Педагог, психолог и поведенческий аналитик Екатерина Седых считает, что опасения преувеличены. Несколько поколений выросли на «Вредных советах» и не стали от этого вредными. В современном мире книги влияют на детей гораздо слабее, чем телефоны и планшеты, где сцен агрессии гораздо больше.

«Здоровый ребенок в возрасте 7 лет и старше прекрасно понимает, что Остер шутит. Дети в начальной школе, когда учитель читает им эти стихи, хохочут именно потому, что осознают абсурдность таких поступков. А если кто-то вдруг не понял, рядом есть родители и педагоги, которые могут объяснить и обсудить прочитанное», — отмечает Седых.

Пока официальных требований к издателям никто не предъявлял. Книги Остера по-прежнему стоят на полках магазинов и в библиотеках. Большинство экспертов сходится во мнении, что паника вокруг «Вредных советов» похожа на попытку найти проблему там, где ее нет.

