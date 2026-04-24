Минспорт меняет правила игры в футболе: новый лимит на легионеров в РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ, меняющий лимит на легионеров в Российской премьер-лиге. Начиная с сезона-2026/27, клубы смогут заявлять не более 12 иностранцев, а выпускать на поле — не больше семи. Об этом сообщил сам Дегтярев в своем телеграм-канале.

Как сообщил Дегтярев в своем телеграм-канале, документ был подписан в ходе встречи с руководителями клубов РПЛ. По данным Минспорта, государство ежегодно тратит 56 млрд рублей на подготовку футболистов. Суммарный бюджет клубов лиги превышает 120 млрд рублей, из которых 70–80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение. При этом на детско-юношеский спорт уходит всего 7,4 млрд рублей (около 6%), а на зарплаты легионеров — до 70%.

Новый лимит, по замыслу ведомства, заставит команды перераспределить расходы в пользу развития детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки собственных воспитанников. В планах Минспорта — постепенно ужесточить правила до соотношения 5 иностранцев на поле и 10 в заявке. Однако, как подчеркнул Дегтярев, окончательное решение будет зависеть от того, как клубы отработают следующий сезон.

