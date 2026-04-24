Жителя Пушкино, застрелившего и расчленившего своего соседа, заключили под стражу

В Пушкино арестовали местного жителя, который застрелил своего соседа, а затем расчленил его тело. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«С учетом позиции представителя Пушкинской городской прокуратуры суд заключил его под стражу до 21 июня 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.

Преступление было совершено в начале апреля. Мужчина распивал спиртное в квартире, когда между ним и его соседом произошла ссора. В ходе разборок злоумышленник застрелил оппонента, а затем расчленил его тело и вынес его части на территорию лесопосадки.

Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело об убийстве и предъявлено обвинение.

