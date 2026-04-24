Конец эпохи консерватизма: японских чиновников заставят работать в шортах

Япония, известная строжайшим дресс-кодом и офисной униформой, идет на немыслимые жертвы. Власти Токио официально призвали муниципальных сотрудников работать в шортах. Причина — не пляжный сезон и не внезапная любовь к свободе. Об этом сообщает Lenta.ru.

Страна восходящего солнца задыхается от роста цен на энергию, спровоцированного ближневосточным конфликтом. Чтобы не вылететь в трубу, чиновникам предложили забыть о пиджаках и брюках и перейти на легкую летнюю одежду. Таким образом они хотят снизить нагрузку на кондиционеры в жару, когда столбики термометров зашкаливают за 40 градусов.

Послабление, по сути, обновляет старую инициативу Cool Biz, запущенную еще в 2005 году. Тогда японцам разрешили не носить галстуки и пиджаки. Теперь очередь дошла до шорт. «Снимайте штаны, надевайте шорты — спасайте энергосистему!» — примерно так звучит месседж мэрии. В прошлом году лето стало самым жарким в Японии с 1898 года. Города буквально плавились. А теперь к природной аномалии добавился геополитический кризис.

