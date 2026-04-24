«Забил ножом на глазах двухлетнего сына»: в Коми спустя 53 года будут судить убийцу жены

Спустя 53 года правосудие настигло убийцу, который считал себя неуловимым. В Ухте рассмотрят дело о расправе, произошедшей в 1972 году. Жертвой стала женщина, которую прямо на глазах у двухлетнего сына жестоко избил и забил ножом собственный муж. Об этом сообщает Lenta.ru.

После преступления убийца испарился. Он скрывался полвека, не давая о себе знать. Его объявили в розыск по всему СССР и заочно арестовали. Но только сейчас, спустя десятилетия, дело дошло до суда. Следствие шло по крупицам, и вот — спустя 53 года мужчину будут судить.

По законам РСФСР его обвиняют в убийстве с особой жестокостью (пункт «г» статьи 104 УК РСФСР). Современная статья — 105 УК РФ. Кара за такое может быть суровой, даже спустя столько лет.

Ранее стало известно, что агрессивный пассажир устроил дебош в самолете.