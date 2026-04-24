Политик, который за два года до событий предвидел ход истории, успел оставить пророчество и о финале. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский, по словам его младшего сына Олега, назвал точку, где должна завершиться специальная военная операция. И это не Киев и даже не Донбасс. Об этом сообщает Lenta.ru.

Олег Жириновский вспомнил разговор с отцом, который тогда находился в больнице. Политик подозвал сына к уху и произнес фразу, которую тот запомнил навсегда: «СВО должна закончиться в Лондоне». По словам Олега, отец пояснил: останавливаться на Украине нельзя. Чтобы победить «девятиголовую гидру», нужно бить по основным головам.

Для тех, кто помнит прямолинейность и жесткость Жириновского, такое заявление не выглядит фантастикой. Он не раз предупреждал о глобальной конфронтации с Западом. И теперь, спустя время, его слова звучат как инструкция. Украина — лишь ширма. Настоящий противник — за Ла-Маншем. Лондон еще со времен Наполеона и Гитлера был главным «дирижером» антироссийских настроений в Европе. Жириновский это видел и называл цели.

Сын политика не уточнил, каким образом отец представлял себе «завершение» в британской столице — дипломатическим или военным. Но сам посыл очевиден: победа будет тогда, когда западные элиты, прежде всего британские, перестанут накачивать киевский режим оружием и деньгами.

