Норвегия перестанет вызывать в сборную героя ЧМ Хаукеланна, если вратарь перейдет в КХЛ

Норвегия не будет вызывать в сборную героя ЧМ Хаукеланна в случае перехода в КХЛ

Культура и спорт

Фото: [ИИХФ]

Голкипер Хенрик Хаукеланн не будет вызываться в национальную сборную, если подпишет контракт с клубом из КХЛ, сообщил генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен.

На чемпионате мира в Швейцарии сборная Норвегии сенсационно завоевала бронзовые медали, а Хаукеланн был признан лучшим вратарем турнира. Голкипер собирается заключить двухлетний контракт с челябинским «Трактором».

Сальстен подчеркнул, что Хаукеланн осведомлен о существующих правилах и теперь ему предстоит сделать выбор: сборная или игра в сильной лиге с высокой зарплатой.

Спортивный директор сборной Норвегии Патрик Торесен заявил, что переход в КХЛ был бы правильным шагом для развития хоккеиста: высокий уровень игры в этой лиге он знает по собственному опыту. Но такой переход был бы печален для интересов сборной, отметил Торесен.

Ранее стало известно, что «Колорадо Эвеланш» могут обменять российского нападающего Валерия Ничушкина.

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