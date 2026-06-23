Норвегия перестанет вызывать в сборную героя ЧМ Хаукеланна, если вратарь перейдет в КХЛ

Голкипер Хенрик Хаукеланн не будет вызываться в национальную сборную, если подпишет контракт с клубом из КХЛ, сообщил генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен.

На чемпионате мира в Швейцарии сборная Норвегии сенсационно завоевала бронзовые медали, а Хаукеланн был признан лучшим вратарем турнира. Голкипер собирается заключить двухлетний контракт с челябинским «Трактором».

Сальстен подчеркнул, что Хаукеланн осведомлен о существующих правилах и теперь ему предстоит сделать выбор: сборная или игра в сильной лиге с высокой зарплатой.

Спортивный директор сборной Норвегии Патрик Торесен заявил, что переход в КХЛ был бы правильным шагом для развития хоккеиста: высокий уровень игры в этой лиге он знает по собственному опыту. Но такой переход был бы печален для интересов сборной, отметил Торесен.

Ранее стало известно, что «Колорадо Эвеланш» могут обменять российского нападающего Валерия Ничушкина.