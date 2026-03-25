Норвежец Клэбо собирается выступить еще на двух Олимпиадах

Самый титулованный спортсмен в истории лыжных гонок Йоханнес Клэбо в разговоре с NBC Sports раскрыл свои планы по продолжению карьеры. 29-летний норвежец не исключает своего участия на Олимпиаде-2034 в Солт-Лейк-Сити.

Клэбо подтвердил, что собирается выступить на Играх-2030 во Франции, причем попробует принять участие во всех шести олимпийских гонках.

«Выступить на Олимпиаде 2034 года? Это действительно звучит заманчиво. Последние четыре года я тренируюсь на высоте в Парк-Сити, а мой физиотерапевт живет в пяти минутах от Солджер-Холлоу, где будет проходить Олимпиада. Так что я определенно думаю об этом. Попробую выступить и на Играх 2034 года, если нам удастся правильно подготовить тело и мотивация останется», — сказал Клэбо.

Клэбо является 11-кратным олимпийским чемпионом (рекорд в истории зимних Олимпиад). На Играх в Милане он добился уникального достижения, завоевав золотые медали во всех шести дисциплинах в лыжных гонках. Миланская Олимпиада стала для норвежца третьей, ранее он завоевал три золота в Пхенчхане и два — в Пекине.

