Норвежский голкипер рассказал, почему он пожертвовал сборной ради игры за «Трактор»

Норвежский голкипер Хенрик Хаукеланн в интервью TV2 рассказал о причинах подписания контракта с челябинским «Трактором». Ради игры в КХЛ хоккеист пожертвовал выступлениями за национальную сборную.

В Норвежском хоккейном союзе Хаукеланна предупредили, что его не будут вызывать в национальную сборную, если он подпишет контракт с российским клубом. На чемпионате мира норвежец был признан лучшим вратарем турнира и внес огромный вклад в сенсационное завоевание сборной бронзовых медалей.

Хаукеланн признался, что финансовая составляющая повлияла на его переход в «Трактор», но не была единственной причиной.

«Ранее я отказывался от более выгодных предложений, потому что хотел играть на максимально высоком уровне. Поэтому выбор обусловлен как спортивными, так и финансовыми соображениями», — пояснил Хаукеланн.

Голкипер подписал с «Трактором» двухлетний контракт. Сообщалось, что за каждый сезон он заработает по 55 млн руб.