Норвежский журналист объяснил, почему не хочет допуска российских лыжников

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт в разговоре с «ВсеПроСпорт» разъяснил свою позицию по вопросу допуска российских лыжников к международным соревнованиям.

Норвежец опасается, что российские власти будут использовать успехи спортсменов в своих целях.

«Наша проблема с российскими лыжниками заключается в том, что Кремль эксплуатирует их успех после соревнований. По нашему мнению, они станут не просто лыжниками, а символическими героями диктатуры», — сказал Салтведт.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит допуск российских и белорусских спортсменов 21 октября. Представители Норвегии выступают против положительного решения этого вопроса.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что не знает, как будет себя вести, если ему придется соревноваться с россиянами.