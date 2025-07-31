Носок Майкла Джексона продали на аукционе за €6,2 тыс

Носок, который носил Майкл Джексон во время своего выступления во Франции в 1997 году, был продан на аукционе за 6200 евро. об этом пишет французская Le Figaro.

Говорят, что особенно ярко носок был виден на поп-короле во время выступления Джексона с нетленками Beat it и Billie Jean в рамках своего мирового турне HIStory, когда он демонстрировал свою легендарную «лунную походку».

Носок был помещён в рамку, а рядом с ним находился пропуск одного из сотрудников технической службы. Этот сотрудник обнаружил носок во время уборки оборудования после выступления в Ницце и сохранил его у себя дома.

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