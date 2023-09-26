Новая баскетбольная команда из Химок вышла в «Финал четырех» Кубка Тараканова
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Баскетболисты пятого химкинского Центра спортивной подготовки вышли в «Финал четырех» Кубка С.Н.Тараканова.
В решающем матче химчане обыграли петербургскую команду со счетом 85:83.
«Ключевым стал меткий трехочковый Вадима Бондаренко на предпоследней минуте – «+4» в пользу химчан», – рассказали представители Российской федерации баскетбола.
Вадим Бондаренко стал самым результативным игроком решающего матча, который принес команде 19 очков, почти столько же набрал Дмитрий Фоменко, но отстал от сокомандника на 2 очка. Отдельно также отметили и игроков Дениса Мышалова, Даниила Глазова и Владислава Шадуро, которые внесли значительный вклад в командный результат.
В финальном этапе баскетбольного чемпионата имени Тараканова, помимо сборной Химок, примут участие команды из Москвы, Чебоксар и Магнитогорска.