Новая баскетбольная команда из Химок вышла в «Финал четырех» Кубка Тараканова

В решающем матче химчане обыграли петербургскую команду со счетом 85:83.

«Ключевым стал меткий трехочковый Вадима Бондаренко на предпоследней минуте – «+4» в пользу химчан», – рассказали представители Российской федерации баскетбола.

Вадим Бондаренко стал самым результативным игроком решающего матча, который принес команде 19 очков, почти столько же набрал Дмитрий Фоменко, но отстал от сокомандника на 2 очка. Отдельно также отметили и игроков Дениса Мышалова, Даниила Глазова и Владислава Шадуро, которые внесли значительный вклад в командный результат.

В финальном этапе баскетбольного чемпионата имени Тараканова, помимо сборной Химок, примут участие команды из Москвы, Чебоксар и Магнитогорска.