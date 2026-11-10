Новая форма для «Тигров»: хоккеистам из Павловского Посада вручили экипировку при участии депутата

Для юных хоккеистов новая форма значит больше, чем просто одежда. Это своеобразная броня на льду и символ командного единства, силы и готовности бороться до финальной сирены. В каждом элементе экипировки читается характер коллектива, его сплоченность и настрой на победу. Надев новые свитеры, ребята почувствуют и большую ответственность, и больше уверенности в себе.

Особенно теплым моментом стало то, что по сложившейся традиции Линара Самединова получила собственный игровой свитер и официально вошла в состав команды. Для ребят этот жест значит многое: он говорит о том, что их старания замечают и ценят, а спорт — общее дело, где важна поддержка каждого.

Команда и родители поблагодарили депутата за внимание к детскому спорту, веру в юных хоккеистов и вклад в их будущее. Такая поддержка — это не только новые комплекты, но и стимул тренироваться усерднее и стремиться к большим победам. Остается пожелать, чтобы форма принесла «Тиграм» удачу и яркие игры.