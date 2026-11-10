Бунт в Европе: Фицо назвал ультиматум Мерца по Украине типичным шантажом

Фицо назвал шантажом ультиматум Мерца о финансировании Украины

Политика

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко ответил на ультиматум федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о финансировании Украины, назвав его шантажом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Dennik N.

Фицо не стал подбирать формулировки: то, что делает федеральный канцлер, по его оценке — типичный шантаж, и словацкая сторона это не принимает. Фактически Братислава публично отказалась играть по правилам Берлина.

Ранее стало известно, что канцлер пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все страны сообщества не обязуются финансировать Украину. В письме председателю Европейского совета Антониу Коште он потребовал согласия по финансовой помощи Киеву: в следующем году Украине, по его словам, грозит дефицит в €70 млрд.

Актуально

Читайте также

Перед встречей в Абу-Даби: Зеленский заявил о новых ударах по НПЗ

Трамп высказался о Вэнсе и Рубио как о кандидатах в президенты

О чем на самом деле будут торговаться Россия и США в Абу-Даби? Политолог Шеслер назвала главные условия Москвы

О чем на самом деле будут торговаться Россия и США в Абу-Даби? Политолог Шеслер назвала главные условия Москвы

В Европе удивились атакам Зеленского на Москву перед переговорами

The Federalist: Зеленский расшатывает оборону Украины отказом от выборов

Экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла схемы воровства помощи

Водолацкий раскрыл, что изменит встреча Путина, Трампа и Си

Атаки на НПЗ возобновились: Новак сообщил об ударах по трем заводам и газохимическому комплексу

«Осталось решить небольшой вопрос по безопасности»: Пушилин о победе

Угроза двухнедельного блэкаута: над крупными городами Украины нависла опасность

Угроза двухнедельного блэкаута: над крупными городами Украины нависла опасность

«Что, если Германия исчезнет?»: Зеленский задался тревожным вопросом

Путин: московскую медицину можно предлагать африканским странам

Путин: московскую медицину можно предлагать африканским странам

Добавьте mosregtoday.ru в избранное