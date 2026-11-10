Бунт в Европе: Фицо назвал ультиматум Мерца по Украине типичным шантажом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко ответил на ультиматум федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о финансировании Украины, назвав его шантажом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Dennik N.

Фицо не стал подбирать формулировки: то, что делает федеральный канцлер, по его оценке — типичный шантаж, и словацкая сторона это не принимает. Фактически Братислава публично отказалась играть по правилам Берлина.

Ранее стало известно, что канцлер пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все страны сообщества не обязуются финансировать Украину. В письме председателю Европейского совета Антониу Коште он потребовал согласия по финансовой помощи Киеву: в следующем году Украине, по его словам, грозит дефицит в €70 млрд.