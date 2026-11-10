«Сама себе мастер»: в Кашире запустили курс маникюра для девочек 11–16 лет

В Кашире запустили образовательную программу для подростков, которые хотят научиться ухаживать за собой. Местный мастер предложил курс «Сама себе мастер» для девочек 11–16 лет. Его задача — не только научить делать качественный маникюр, но и объяснить, как безопасно обращаться с инструментами, сообщил REGIONS.

Специалисты отмечают: юные леди часто пробуют маникюр самостоятельно или просят чужие инструменты, а это чревато травмами и инфекциями. Новый курс должен исправить ситуацию.

Занятия проходят индивидуально: наставник лично следит за процессом и показывает, как работать с аппаратом, обрабатывать кутикулу без порезов и наносить покрытие без дефектов. Ученицам также расскажут о безопасных материалах и уходе за руками. Итог курса — готовый маникюр, сделанный своими руками.

По словам специалистов, гигиенический детский маникюр допустим с 5–7 лет, а гель-лак и наращивание — только с 14 лет. С 1 декабря 2026 года в России начнет действовать новый официальный ГОСТ для детских салонных бьюти-процедур. По новым правилам безопасности детям до 14 лет строго запрещены обрезной маникюр с режущими инструментами, наращивание и любые стойкие полимерные покрытия, включая гель-лак.

Ранее сообщалось, что сливовый маникюр Дженнифер Лопес стал трендом осени и зимы 2026 года.