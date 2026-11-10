Игоря Никитина из ЦСКА назвали кандидатом на пост главного тренера сборной

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин возглавит сборную России по хоккею на чемпионате мира, сообщает «Mash на спорте». По данным канала, Никитин является основным кандидатом.

Источник указывает, что у Никитина уже есть опыт работы в национальной команде. Он работал в тренерских штабах Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка с 2011 по 2018 год. За это время России дважды победила на чемпионатах мира и взяла золото Олимпиады в Пхенчхане.

ЦСКА Никитина мощно выглядит в этом сезоне, армейцы лидируют в Западной конференции КХЛ с 37 очками после 24 игр.

Главным тренером молодежной команды, по данным «Mash на спорте», будет назначен Илья Воробьев. Канал отмечает важную деталь: у специалиста есть немецкий паспорт, по которому он без проблем сможет въехать в Канаду.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев рассказал о плане «Б» на случай, если игрокам молодежной сборной России не выдадут визы для въезда в Канаду.