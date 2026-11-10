Игоря Никитина из ЦСКА назвали кандидатом на пост главного тренера сборной

«Mash на спорте»: Никитин возглавит первую сборную, Воробьев — молодежную

Культура и спорт

Фото: [ПХК ЦСКА]

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин возглавит сборную России по хоккею на чемпионате мира, сообщает «Mash на спорте». По данным канала, Никитин является основным кандидатом.

Источник указывает, что у Никитина уже есть опыт работы в национальной команде. Он работал в тренерских штабах Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка с 2011 по 2018 год. За это время России дважды победила на чемпионатах мира и взяла золото Олимпиады в Пхенчхане.

ЦСКА Никитина мощно выглядит в этом сезоне, армейцы лидируют в Западной конференции КХЛ с 37 очками после 24 игр.

Главным тренером молодежной команды, по данным «Mash на спорте», будет назначен Илья Воробьев. Канал отмечает важную деталь: у специалиста есть немецкий паспорт, по которому он без проблем сможет въехать в Канаду.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев рассказал о плане «Б» на случай, если игрокам молодежной сборной России не выдадут визы для въезда в Канаду.

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