Новая секция самбо откроется в одной из школ Солнечногорска

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск ]

Новая секция самбо откроется в школе в деревне Голубое под Солнечногорском. Соответствующее соглашение было подписано главой муниципального образования Константином Михальковым и директором Федерации самбо Подмосковья Александром Гавриленковым.

По словам Гавриленкова, сотрудничество позволит обеспечить ощутимую поддержку администрации округа в развитии самбо. Речь идет и об открытии новых секций, и о предоставлении помещений для занятий, и о постоянном контакте с управлением образования.

В рамках церемонии подписания соглашения в школе прошли выступления бойцов из спортклуба «Смена».

Помещение для открытия секции в образовательном учреждении уже подобрали.