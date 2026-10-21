В Подмосковье с начала года услугой перераспределения земель воспользовались около 50 тыс. владельцев участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Услуга доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг. При этом заявителю на всех этапах помогает искусственный интеллект. Система после постановки земли на кадастровый учет и расчета кадастровой стоимости за прирезаемый участок информирует о необходимости заключить соглашение, а также создает автоматическое заявление.

Процесс перераспределения четко регламентирован. Сначала заявителю нужно получить от администрации округа согласование границ нового участка. После этого можно поставить объект на государственный кадастровый учет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что внедрение ИИ экономит ресурсы и помогает двигаться вперед.